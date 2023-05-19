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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد: استيفاء شروط التقدم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتورة ميرفت السمان استشاري منظمة اليونسكو لمدن التعلم ومنسق الشبكة الوطنية لمدن التعلم المصرية، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مسئول نقطة اتصال مدن التعلم، وأمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء بحث وتنسيق الخطوات التنفيذية وتبادل الخبرات بشأن استيفاء شروط التقدم لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تهدف إلى تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، وضمان المساواة فى توفير فرص التعلم لكافة فئات المجتمع.

كما تتضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساسًا لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.

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