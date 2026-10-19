أحمد موسى: محطات القطار بالصعيد مثل أوروبا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مخرجات منتدى مصر 2026 في صالح المواطن.. المواطن يبحث عن الزيادة في الرواتب والمعيشة.. المواطن مهتم بتخسين مستوى التعليم والصحة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن "لابد من دراسة الاستفادة التي عادت على المواطنين فى القري من التطور والتنمية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن خطوط المترو وسائل النقل والقطارات بين المحافظات شهدت تغير شامل وتطوير كبير.. نقلة هائله تشهدها محافظات الصعيد في محطات القطارات تشبه ما هو موجود في أوروبا".

