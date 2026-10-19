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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منارة للابتكار.. قنصوة: نعمل كي تكون مصر مركزا عالميا للتعليم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
هاني حسين

أكد عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، أن التخصصات العلمية التي يتم التوسع فيها يتواجد بها الذكاء الاصطناعي كتخصص مصغر داخل كل البرامج.


وقال عبد العزيز قنصوة ، في كلمته في جلسة بعنوان ماذا يتعلم أبناؤنا وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟" على هامش فعاليات منتدى مصر"، :"   البرامج التعليمية يجب ان يكون لها تنافسية عالمية بشكل كبير ".

وتابع عبد العزيز قنصوة: " عدد الدرجات المزدوجة مع الجامعات العالمية في 2014 كانت بالعشرات  والآن عدد الدرجات المزدوجة تقترب من الـ 300 درجة".

وأكمل عبد العزيز قنصوة: "نحن نتحدث عن التعليم العالي العابر للحدود ونحن نعمل على هذا الأمر كي تكون مصر مركز عالمي للتعليم، قادرة على جذب الطلاب الدوليين من العالم أجمع لتكون منارة للابتكار والمعرفة ".

ولفت عبد العزيز قنصوة: "الجامعات المصرية بأفرعها الخارجية التي ستتواجد فيها داخل الدول المستهدفة ونحن نتحدث عن تعليم عالي عابر للحدود بما يجعل الجامعات المصرية مستدامة ".

وتابع عبد العزيز قنصوة: "هناك اهتمام كبير بتأهيل أعضاء هيئة التدريس ولابد أن يكون المناخ الجامعي جاذب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، ونستطيع أن ننقل المعرفة الحقيقية للطلاب. 

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