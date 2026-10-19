إعلام إسرائيلي: نتنياهو يتعهد لترامب ببدء إعادة إعمار مناطق في غزة قبل نزع سلاح حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إعادة إعمار بعض المناطق في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس، وفقًا لما نُقل عن مصدر أمني.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات المرحلة المقبلة، بما يشمل إعادة الإعمار، ومستقبل إدارة القطاع، والاشتراطات الأمنية التي تطرحها إسرائيل.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن موافقة نتنياهو على بدء أعمال إعادة تأهيل في مناطق من غزة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، رغم استمرار الخلافات بشأن نزع سلاح حماس.