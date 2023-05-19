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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيستخدموا القرآن الكريم للشهرة .. خالد الفايد يثير الجدل بتصريح صادم

خالد الفايد
خالد الفايد

أعرب نجم ذا فويس المعتزل خالد الفايد عن حزنه الشديد واستيائه من استخدام المحتوى الديني والقرآن الكريم من أجل تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر خالد الفايد منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، ليعبر عن استيائه من استخدام القرآن الكريم لـ الشهرة وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: الفترة الأخيرة بتابع الشباب والمحتوى الديني على السوشيال ميديا للأسف، اكتشفت إن القرآن أصبح وسيلة لجلب الفلوس والمتابعين والشهرة.

خالد الفايد

 

وأردف خالد الفايد: لاحظت ناس معينة بتمثل إنها بتبكي وهي بتقرأ وواضح جدًا إنهم بيمثلوا، أصبح القرآن مجرد كلام بنمثل بيه القراء القدامى رحمة الله عليهم زي المنشاوي كان بيعيد التسجيل علشان كان بيبكي، وعايز يخفي بكائه لكن دلوقتي بقينا نقول للناس شوفوني، وأنا بعيط وخاشع يا جماعة اللي عايز يمثل ويتمسخر ويتسهوك، يروح يقرأ سيناريو ويمثل في مسرح دين.

واختتم خالد الفايد: وربنا مش دين لقطة ولا دين لايك ولا دين فولو، اتقوا الله شوية وبطلوا رياء الكلام مقصود لكل مشاهير القراءة في السوشيال ميديا في مصر، وهيشوفوا كلامي ومعظمهم صحابي واللي يزعل يزعل، أنا متعود أقول كلمة الحق في وش أي حد.

خالد الفايد نجم ذا فويس

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