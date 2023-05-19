رسميًا | نجم يد الأهلي يعلن رحيله عن الفريق

حرص علي زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد المعار من دينامو بوخاريست الروماني إلى النادي الأهلي، على توجيه رسالة لجمهور المارد الأحمر عقب انتهاء فترة إعارته.



وكتب علي زين عبر حسابه علي انستجرام "اليوم هو انتهاء اعارتي مع النادي الأهلي كان نفسي أكون مع الفريق في جميع المباريات بس قدر الله و ما شاء فعل".

وتابع "حابب أشكر كل اللعيبة الرجالة والجهاز الفني علي استضافتهم ليا طوال فترة الاعارة و حابب أشكر مجلس إدارة النادي اللي اتاح ليا الفرصة مرة أخري اني أكون موجود في بيتي و أخيرًا شكرًا للجمهور الكبير اللي دايمًا بيساندني و كان داعم كبير طوال فترة البطولتين و إلي لقاء قريب ان شاء الله".







