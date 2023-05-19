بكرة الصبح | قرار جديد في الزمالك بشأن يوسف أسامة نبيه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأبيض لتدريباته منفردا في الحادية عشر صباح غد السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام.

المدير الفني للفريق استبعد اللاعب من التدريبات الجماعية بعد توقيعه لنادي بيراميدز خاصة وأنه يرى أن الفريق لن يستفيد منه في الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء الموسم.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب الفوز على أسوان مساء الأمس في مسابقة الدوري.