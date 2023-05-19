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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفد الأهلي يزور مقر إقامة بعثة الترجي ويعتذر عن مضايقات الجماهير

وفد الاهلي
وفد الاهلي

توجه وفد من الأهلي ظهر اليوم ضم كلًا من، المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ومحمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي بناءً على تكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي.

وكتب الاعلامي أمير هشام عبر فيسبوك" قدم مرتجي والدماطي اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وأكد وفد الأهلي لمسئولي الترجي على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين، وأن ما حدث من «قلة» هو تصرف مرفوض من الجميع، خاصة أن «رجال الأمن» يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على مثل هذه التصرفات «الخارجة».

وشدد وفد الأهلي على أن بعثة الترجي محل اهتمام وتقدير بالغ من الكافة، وهناك ترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة نادي الترجي صاحب التاريخ الكبير.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .

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