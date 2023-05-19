القومي للمرأة: مليون مستفيد من الأنشطة والبرامج في977 قرية بـ21 محافظة

نفذ المجلس القومي للمرأة العديد من الأنشطة والبرامج وصل عدد المستفيدين منها إلى حوالي مليون مستفيدفي 977 قرية ، داخل ٢١ محافظة هى( أسيوط وأسوان والإسكندرية والاقصر والبحيرة والجيزة والدقهلية والشرقية والغربية والفيوم والقاهرة والقليوبية والمنوفية والمنيا والوادى الجديد وبنى سويف ودمياط وسوهاج وشمال سيناء وقنا وكفر الشيخ ) .

جاء ذلك من خلال برامج( الشمول المالي والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والمشاغل والوحدات الإنتاجية، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وجلسات الدوار، ومبادرة "نورة" للإستثمار في الفتيات، بطاقات رقم قومي، ومطبخ المصرية ، وأمسيات الأسرة المصرية) .

وواصل المجلس تنفيذ فعاليات برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، بالتعاون مع الأزهر الشريف الذى يستهدف توعية السيدات بموضوعات هامة منها مشورة قبل الزواج وتنظيم الأسرة، والتغذية والحمل، الولادة والرضاعة، النمو والتطور ،والدمج والاعاقة، والتنشئة المتوازنة والتربية الإيجابية.

ونفذ المجلس فعاليات "جلسات الدوار" بالتعاون مع وزارة الأوقاف تضمنت مناقشة موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

وأطلق المجلس"أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتوعية بقضايا المرأة بأسلوب مبسط من خلال العروض الفنية واستخدام الاراجوز و العرائس فصيلة ورشيدة ، و تشكيل حوار تفاعلي مع الجمهور المستهدف من الاطفال والسيدات والرجال لتعزيز فهم رسائل المشروع.

وللمرة الاولى هذا العام ، أطلق المجلس مبادرة "مطبخ المصرية" الذى يعد مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات ليصبحن طاهيات محترفات،حيث يتم تدريب مجموعات من السيدات بقري حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري، وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير بالإضافة إلى تقديم وجبات جاهزة متكاملة لإفطار المسلمين والمسيحين من الأسر الأكثر احتياجا، كأحد مخرجات المبادرة، كما تم تدريب السيدات على إعداد كعك العيد .

وتم استكمال تنفيذ برنامج "التثقيف المالي" بهدف تدريب السيدات على كيفية اعداد الموازنة وتقدير الاحتياجات والرغبات ، و تحديد الأهداف المالية، واختيار طريقة الادخار المناسبة لكل هدف، بالإضافة إلى التعرف على طرق التمويل المختلفة وطرق الدفع وأهمية التأمين ومواجهة المخاطر .

واستكمل المجلس تنفيذ فعاليات برنامج "ريادة الأعمال" الذى يهدف الى تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها ، هذا وينفذ البرنامج من خلال نخبة من مدربي ريادة الاعمال.

وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ،نظم المجلس عدة فعاليات بمحافظات المنيا وسوهاج واسيوط والجيزة والشرقية واسوان وقنا للتعريف بالمشروع والتدريب علي منهجية الادخار والإقراض.

وفى ضوء التدريبات الحرفية والمشاغل الإنتاجية، نفذ المجلس العديد من التدريبات الحرفية مستهدفا تعزيز قدرات السيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولاسرهن.

وضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، نظم المجلس ٢٠ جلسة استهدفت أكثر من ألفين فتاة بمحافظتى أسيوط وسوهاج.

ونجح المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي وذلك لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع.

IMG-20230519-WA0274

IMG-20230519-WA0275

IMG-20230519-WA0277

IMG-20230519-WA0276

IMG-20230519-WA0278

IMG-20230519-WA0279

IMG-20230519-WA0280

IMG-20230519-WA0282

IMG-20230519-WA0281

IMG-20230519-WA0283

IMG-20230519-WA0285

IMG-20230519-WA0286

IMG-20230519-WA0290