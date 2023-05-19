رئيس نادي الشمس يهنئ فريق رجال السلة بعد التأهل للدوري الممتاز

تأهل الفريق الأول بنادي الشمس لكرة السلة رجال إلى الدوري الممتاز " دورى الأضواء والشهرة " عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على مدينة نصر في الدورة المجمعة الثانية للصعود.

ونجح الفريق في ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز بعد الفوز في جميع المباريات التي لعبها في الدورة المجمعة الثانية التي أقيمت على صالة استاد القاهرة على حساب مصر للبترول وعلى الداخلية و مدينة نصر بجانبوالتألق في الدورة الأولى.

وحرص د. أسامة أبوزيد رئيس النادى على تهنئة عمالقة السلة من اللاعبين والجهاز الفنى على التأهل والإنجاز الكبير بالعودة لدوري الأضواء والشهرة مؤكدا أنهم يستحقون هذه الفرحة الكبيرة بعد الجهد الكبير الذى بذلوه بقيادة مدربهم القدير محمد عبدالظاهر .

وقال أبوزيد أن مجلس الإدارة سيدعم الفريق فى الممتاز باللاعبين الذين يحتاج الى جهودهم مع المميزين من أصحاب إنجاز الصعود .

وكان د. أسامة أبوزيد قد عقد جلسة مع عمالقة السلة الشمساوية قبل دخولهم معسكر مغلق بدار المشاة للمشاركة فى الدورة المجمعة الأولى وحثهم على ضرورة الفوز بالمباريات الثلاث الأولى من أجل الصعود وهو ما تحقق بالفعل .

كما زار المحاسب تامر على مستشار مجلس الإدارة معسكر الفريق وحضر مباراة مدينة نصر من أجل دعمهم لتحقيق حلم الصعود .

ويتكون الجهاز الفني والإدارى من الكابتن محمد عبد الظاهر مديراً فنياً ومحمد عاطف مدرباً عاماً ومحمد راشد مساعد مدرب وشادي عبد الفتاح مدرب أحمال ومحمد ثابت أخصائي العلاج الطبيعي وحاتم طه مديراً إدارياً.