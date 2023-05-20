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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر الشباك والدرج .. حبس لص المتاجر بالموسكي

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.

واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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