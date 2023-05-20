بتوصيل الأسلاك.. حبس لصوص الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحيازتهم مواد مخدرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال شروع اثنين منهم بسرقة دراجة نارية واستقلال الثالث سيارة "ملك والده"، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الآيس.

وبمواجهتهم، اعترفوا بشروعهم فى سرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفوا بحيازتهم السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".