أمريكا تحاكم مسرب وثائق البنتاجون بشأن أوكرانيا

أفاد نبأ عاجل تناقلته وكالات أنباء عالمية، أنه صدر أمر قضائي ضد المسئول عن تسريب وثائق وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.

وجاء في النبأ العاجل :"أمر قضائي بإبقاء مسرب وثائق البنتاغون قيد الاعتقال بانتظار محاكمته".

وكانت قد ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن وثائق جديدة مسربة من البنتاجون، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن تستولي كييف على شبة جزيرة القرم هذا الصيف.

وقال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن شبه الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، حسبما زعمت “واشنطن بوست”.

وقالت “واشنطن بوست”: "تظهر الوثائق المسربة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر هذا السيناريو غير محتمل”.