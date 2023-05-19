بالمليارات..البنتاجون يعلن عن خطأ في حساباته بشأن أسلحة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” عن حدوث خطأ حسابي بقيمة 3 مليارات دولار بشأن أسلحة لأوكرانيا، حيث قاموا بتقييم المعدات الجديدة بشكل خاطئ، بدلا من المعدات المستخدمة المأخوذة من المخزونات، حسبما افادت وول ستريت جورنال.

وقال أشخاص مطلعين للصحيفة إن البنتاجون قيم بشكل مبالغ عن طريق الخطأ قيمة الأسلحة التي أرسلها إلى أوكرانيا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار، وهو خطأ قد يؤشر لحاجة الوزارة إلى مطالبة الكونغرس بمزيد من الأموال لدعم كييف في المعركة هذا الربيع.

وأضافت الصحيفة أنه تم استخدام قيمة أعلى عن غير قصد، لبعض الأسلحة على الأقل التي أرسلها البنتاجون إلى أوكرانيا، عبراعتماد تقييمات للمعدات الجديدة بدلا من المعدات القديمة التي تم سحبها من المخزونات.

واكدت الصحيفة إلى أن البنتاجون الذي تبلغ ميزانيته السنوية حوالي 860 مليار دولار، يعاني منذ فترة طويلة من أخطاء محاسبية.

وخصص البنتاجون أكثر من 44 مليار دولار للدعم العسكري لأوكرانيا منذ فبراير 2022، وكان أعلن في 9 مايو الحالي عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

و تضمنت أنظمة دفاع جوي وذخيرة لمنظومات مضادة للطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وخدمات صور أقمار اصطناعية تجارية.