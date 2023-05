عرض فيلم بنات ألفة لكوثر بن هنية في مهرجان كان السينمائي

حضرت النجمة هند صبري، عرض فيلم بنات ألفة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بحضور المنتجة كوثر بن هنية.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، صورا من حضور هند صبري وكوثر بن هنية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات المهرجان.

الفيلم الوثائقي لكوثر بن هنية Les filles d'Olfa تم تصويره في تونس في العام الماضي والفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية ومن بطولة هند صبري.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدةسينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

مهرجان كان يكرم النجم هاريسون فورد

يكرم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الجديدة والتى من المقرر ان تقام فى الفترة من 16 الى 27 مايو المقبلالنجم العالمى هاريسون فورد كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز Indiana Jones and the Dial of Destiny.

مهرجان كان السينمائى

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عنعرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة .

وجاء نص المنشور : رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، فيكانز2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.