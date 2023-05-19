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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيام مصطفى قمر يكشف صعوبات فيلم "الصف الأخير"| خاص

صدى البلد

 كشف الفنان تيام مصطفى قمر عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "الصف الأخير"  وقال في تصريحاته لـ صدى البلد:" أى عمل يكون به صعوبات، ولكن اصعب ماواجهنا هو أننا سافرنا إلى أكثر من محافظة للتصوير، ورغم التعب إلا أننا كنا سعداء باستقبال الجمهور لنا في تلك المحافظات. 

وعلى جانب آخر أوضح تيام أنهم بدئوا في التصوير منذ أيام وسيكون هناك العديد من المفاجأت في هذا الجزء بشخصيات جديدة، موضحا أنهم حتى الأن لم يستقروا على خطة العرض الخاصة بالفيلم. 

ومن المقرر أن تشارك عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر ، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم . 

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واعتذرت كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور عن المشاركة فى الفيلم . 

الجزء الثاني من فيلم حريم كريم ، والذي يحمل اسم اولاد حريم كريم من المقرر ان يشارك في بطولته عدد من الشباب ابرزهم تيم مصطفي قمر ، والذي سيظهر في الاحداث في دور ابن داليا البحيري وخالد سرحان . 

وكان قد قال مصطفى قمر في تصريحات تليفزيونية في برنامج " عرب وود"، :" سيتم إعداد السيناريو ومع بدء التوقيع مع جهة الإنتاج سيتم الإعلان عن توقيت تصويره وسيكون بنفس أبطال الفيلم الجزء الأول"، مضيفا:" ابني سيكون مشاركا في فيلم حريم كريم 2".

الجدير بالذكر أن فيلم حريم كريم كان من بطولة مصطفي قمر وطلعت زكريا وداليا البحري وياسمين عبد العزيزوريهام عبد الغفور وعلا غانم وبسمة .

فيلم حريم كريم تم عرضه عام 2005 ومن إخراج على ادريس ومن تاليف زينب عزيز ، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق اﻹتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين اولاد حريم كريم تيام مصطفى قمر داليا البحيري ريهام عبد الغفور

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