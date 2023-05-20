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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقب تأهل الأهلي| نداء عاجل من أمين صندوق الأهلي لوزير الرياضة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

هنأ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، جماهير النادي الاهلي بالصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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عمرو أديب: ماتش الأهلي والترجي خلص بعد 10 دقائق


وقال خالد مرتجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن لازم الدولة تنظر للنادي الأهلي شوية، ومحتاجين نظرة من وزير الشباب والرياضة.

 

فوز الاهلي 


وأضاف خالد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن النادي الأهلي يحتاج دائما دعم ، الأهلي لانه مصدر سعادة المصريين.

https://fb.watch/kDDXFbI8IN/?mibextid=Nif5oz

تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس. 

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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