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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. القوات الروسية تعزز دفاعاتها عند محطة زابوريجيا النووية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن قوات الروسية عززت، خلال الأسابيع الأخيرة، مواقعها الدفاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها جنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة.

ولدى القوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر، ونُصبت الشباك فيما يحتمل أنه عائق أمام الطائرات المسيّرة.

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وقالت الشركة الروسية التي تشغل المحطة إن أي تحرك عسكري محتمل من أوكرانيا يشكل تهديدًا على السلامة النووية وإن معدات المحطة تخضع للصيانة كما يلزم. ولم ترد وكالة المخابرات الحربية الأوكرانية، ووزارة الدفاع الروسية، على طلبات للتعليق.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوجود والنشاط العسكريين في تزايد بالمنطقة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحرك عاجل. وتحذّر الوكالة، منذ أشهر، من خطر وقوع حادثة كبيرة في المحطة.

وقال 4 دبلوماسيين لـ"رويترز" إن الوكالة تعتزم طرح اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف حماية المنشأة.

 

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