إبراهيم عيسى: حضور رئيس أوكرانيا من اللقطات المهمة بالقمة العربية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القمة العربية التي شهدنا اليوم في جدة شهدت ظهور للرئيس السوري بشار الأسد بعد استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، منوهًا بأنه من اللقطات المهمة وجود زيلنسكي وكلمته في قمة جدة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حضور زيلنسكي يكشف أننا غير منفصلين عن العالم والحرب الروسية الأوكرانية شيء مؤثر على الوطن العربي، مؤكدًا أن اللافت للاهتمام هو الإعلان الختامي للقمة العربية، والتي لم يمكن بعيدًا عن ختام القمم العربية الماضية.

وأشار إلى أنه من النادر أن نجد قمة عربية أنتجت شئ هام، مضيفًا: "مؤتمرات القمة العربية تمضي وتحضر بدون أي تغير أساسي في المجتمع العربي الاقتصادي".

عودة سوريا

وتابع: "القمة العربية هذه المرة شهدت شيء مهم هو مشهد سوريا وعودة سوريا وهو شئ مهم كتواجد وقيمة واهمية للشعب السوري في قلب الأمة العربية.. واستضافة الرئيس الأوكراني يعني أننا في قلب المشهد الدولي بشكل كبير".

