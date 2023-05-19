الرئيس الأوكراني يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية

غادر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الجمعة، مدينة جدة الساحلية، وذلك بعد حضور القمة العربية.

وكان في وداع الرئيس الأوكراني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا، محمد بن سليمان الجبرين، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان قد التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

جاء ذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.