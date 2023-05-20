أمير عبد الحميد: الأهلي لا يعاني من مشكلة في مركز حراسة المرمى

قال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق، أن فريق المارد الأحمر لا يعاني من مشكلة مركز حراسة المرمى.

وأضاف أمير عبد الحميد خلال مداخله في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح :" الأهلي اعتاد على فكرة المنظومة والتدوير، فلو غاب الشناوى فموجود على لطفي ولو غاب" لطفي" هتلاقي مصطفى شوبير.

وتابع:" الأهلي لديه ذخيرة جيدة من الحراس، لكن وجود الشناوى بيفرق مع اللاعبين وبيكون في طمأنينة اكتر.

واختتم: على لطفي قدم مباراة رائعة ودايما انا بتكلم مع لاعيبة الأهلي من وقت لآخر وبياكدوا على أنهم منظومة متكاملة.

ملخص مباراة الاهلي والترجي

تغلب النادي الأهلي على نظيره فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة ليتأهل إلي نهائي دوري الأبطال .

أحرز هدف النادي الأهلي الوحيد في شباك الترجي حسين الشحات في الدقيقة 22.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة فى رادس.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من لقاء الاياب بين صنداونز والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.