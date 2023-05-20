بإطلالة كلاسيك.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هبة وهي ترتدي بدلة أنيقه وجذابة باللون الأخضر ونسقت معه مكياجًا هادئًا، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي.

يذكر أن أخر أعمال هبة مجدي المداح وتدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذيتبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.



أبطال جدد في المداح

شارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرااللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهرفي صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل شارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمىأبوضيف، دنياعبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.