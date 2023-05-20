وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية

تفقد "ناصرشعبان" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية، التى تنطلق اليوم فى ١٢١لجنة موزعة على ١٥ خط سير على مستوى المحافظة ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٤٧ الف ٢٦١ طالب وطالبة وفق الجدول المعلن من قِبل الوزارة، حيث رافقه "ايمن البرامونى" مدير عام التعليم الفنى و"وليد محى" مدير أمن المديرية.

واطمأن شعبان على خطوط توزيع الأسئلة، ووصول السيارات المخصصة لتوزيع الأسئلة على المقار الامتحانية، وتأكد من تواجد كافة أعضاء المركز، وتجهيزهم لجميع البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان فى الامتحانية

واشار إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركز التوزيع، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

و أكد وكيل الوزارة أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات.

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