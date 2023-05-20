الشهادة الإعدادية.. محافظ الجيزة يتفقد لجان مدرستي الشهيد محمد فاروق ورفاعة الطهطاوي

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتفقد لجان مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان بنين ببولاق الدكرور، ثم بعد ذلك لجان مدرسة مدرسة رفاعة الطهطاوي بنات، لمتابعة سير الامتحانات في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

حيث انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء اللازمة لاداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وكلّف محافظ الجيزة، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

كما وجه رؤساء الأحياء والمدن وهيئة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

كما شدد محافظ الجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.