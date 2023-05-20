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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية مجانية لفحص الحيوانات والدواجن بجنوب سيناء

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

نظم  مركز بحوث الصحراء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، قافلة بيطرية مجانية لفحص الحيوانات والدواجن، وتقديم بعض الأدوية والفيتامينات للمربين بالأودية والقرى التابعة لمدينة أبورديس، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الزراعة والبترول ومحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الهدف من تنظيم مثل هذه القوافل، هو توفير الدعم للمربين، وعلاج الحالات التي تعرضت لأي إصابات مرضية للحد من انتشار الأمراض، والمساهمة في تحسين الحالة الصحية الحيوانات، زيادة إنتاجيتها من الألبان واللحوم، وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق، وضمان توفير منتجات حيوانية جيدة.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أن القافلة البيطرية قامت بتفقد وفحص مشروعات الدواجن التي جرى تقديمها لبعض الأسر بقرى وادى مكتب وأبوغراقد التابعين لمدينة أبورديس، من خلال المشروع المجتمعي التنموي المتكامل الذي قام مركز بحوث الصحراء بتنفيذه، لعلاج الأغنام والماعز وفحص الدواجن وتقديم بعض الأدوية والفيتامينات للمربين بالمجان.

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أن صحة الحيوانات مسئولية كبيرة تتطلب الدعم والتعاون بين الهيئات المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل الوديان والقرى بجنوب سيناء، مما يسهم في تشجيع المواطنين بالمنطقة على تربية الحيوانات التي تعد جزء رئيسي من الاقتصاد.

وأشارت إلى أن المديرية حريصة على استمرار حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع حفاظًا على الثروة الحيوانية من الأوبئة، لافتة إلى أن حملات التحصين تنتقل بين القرى والوديان من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلًا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها الفرق البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري، مع الحرص على كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول.

قافلة بيطرية

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قافلة بيطرية مركز بحوث الصحراء وديان مجانية

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