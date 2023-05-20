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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص علي يد أقاربه بسبب خلافات عائلية بروض الفرج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏شهدت منطقة روض الفرج جريمة قتل بشعه عندما مزق شخصين احد أقاربهما بسبب خلافات عائلية تم ضبط المتهمين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
 

تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وزوج طليقته وشقيقه لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته .

تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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