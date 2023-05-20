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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 20 طبيبا بدمياط للتعريف على أمراض الملاريا

أطباء دمياط
أطباء دمياط

نظمت إدارة الأمراض المتوطنة  التابعه لمديرية الصحة بدمياط، تحت  إشراف الدكتور محمد البواب مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة،دورة تدريبية للأطباء الجدد المكلفين بالعمل في وحدات الرعاية الأساسية ومكاتب الصحة.

 استهدفت الدورة تدريب  (٢٠) طبيب وطبيبة حيث اشتملت الدورة علي  التعريف بمرض الملاريا والفلاريا والليشمانيا  وكيفية التشخيص والعلاج والوقاية.

وقام بالتدريب وإلقاء المحاضرات، الدكتورة أمل درة مدير إدارة الملاريا ، والدكتورة شيرين رزق .

جاءت الدورة بناءا علي تعليمات   الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان.

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دمياط إدارة الملاريا إدارة الأمراض المتوطنة الأمراض المتوطنة الرعاية الأساسية الدكتور السيد عبد الجواد الصحة بدمياط مديرية الصحة بدمياط

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