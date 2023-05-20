القباج للنواب: وصول الإعفاءات الجمركية لذوى الإعاقة لأكثر من 7 مليارات جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه لايمكن تجاهل تأثير الظروف العالمية علينا، لذا فإن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قد رصدت مزيدا من الأموال والمخصصات لتلافي تلك الآثار، ومنها تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوى الإعاقة سنويا، كأحد الفئات المستهدفة بإجراءات الرعاية والاهتمام.

وأضافت القباج ، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، أن حزمة إجراءات لدعم الفئات ذوي الإعاقة لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية شملت وصول الإعفاءات الجمركية لذوى الإعاقة لأكثر من 7 مليارات جنيه .

وأفادت وزيرة التضامن ، بأنه يوجد لدينا في مصر مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة حاليا، وجرى العمل على زيادة عدد بطاقات الخدمات المتكاملة 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و750 ألف بطاقة، في وأنه قد تقدم بالفعل للحصول علي كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و430 ألف مواطن.

واختتمت حديثها ، بأن الحكومة ستظل تضع في أولوياتها أحوال المواطنين خاصة ، أن الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مصر وكذلك الظروف الإقليمية ، وما يحدث في دول الجوار وما جرى في السودان الشقيقة مؤخرا كأبرز دليل على تواصل الأحداث والمستجدات الطارئة.