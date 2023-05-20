الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد عادل الشاذلي للتعزية في وفاة أحمد محمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.

وتقدم النائب أبو العينين – وكيل مجلس النواب، وأسرة أبو العينين ومجموعة كليوباترا جروب بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من واسى وقدم واجب العزاء، بالحضور أو التليغراف او بوسائل التواصل الاجتماعي، من داخل مصر وخارجها، في وفاة المغفور له بإذن الله/ أحمد محمد أبو العينين - مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا.

ووجه أبو العينين الشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إيفاد العميد عادل الشاذلي مندوبا للتعزية .

وقال أبو العينين: إن الجموع الغفيرة من الشعب المصري، التي أحاطت المشهد الجنائزي، وأكرمتنا بالعزاء والمواساة، إنما تكشف عن مروءةٍ وأصالةٍ وعلاقات إنسانية وثيقة ومتجذرة. وأضاف: كما نحمل أسمى آيات الشكر والامتنان، لكل الوافدين من جميع المحافظات، ومن أنحاء العالم، ممن أحاطوا فقيدنا بالدعاء وشرفونا بالعزاء.

كما وجه أبو العينين الشكر والامتنان إلى كلا من:

المستشار عدلي منصور الرئيس السابق

اللواء حسام بدر كبير ياوران برئاسة الجمهورية.

دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

المستشار الجليل حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

المستشار الجليل أحمد سعد وكيل مجلس النواب

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وزير الخارجية سامح شكري

المهندس طارق الملا وزير البترول

أحمد سمير وزير الصناعة

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

السيد القصير وزير الزراعة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

الدكتور على مصيلحى وزير التموين

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

المستشار الاقتصادي الأردني الكبير رامي المناصير

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

رجل الأعمال نجيب ساويرس

رجل الأعمال أحمد عز

رجل الأعمال صفوان ثابت

رجل الأعمال عبدالعزيز السلاب

رجل الأعمال حسام السلاب

رجل الأعمال مظلوم مطاوع

الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق

السيد وليد جمال الدين/ رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب للاستثمار ونادي المقاولون

السيد/ عبد الحكيم جمال عبد الناصر

السيد جمال مبارك

السيد علاء مبارك

أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

المستشار عدلي حسين محافظة القليوبية الأسبق

خالد العناني وزير السياحة السابق

المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

والأخ الفاضل أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية

كما توجه أبو العينين بالشكر لكل من: السادة أصحاب الفضيلة من علماء الدين والأزهر الشريف، وأصحاب القداسة والنيافة بالكنيسة المصرية، والسادة قادة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، والسادة رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأصدقائي من البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي، ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات والسادة المحافظين وأصدقائي من رجال الصناعة ورجال الأعمال والسياسة والصحافة والإعلام والفن والرياضة والشخصيات العامة ورؤساء الجامعات، والسادة المستشارين الأجلاء، والسادة مديري وممثلي البنوك المصرية والأجنبية، والسادة سفراء الدول العربية والأجنبية، ووكلاء سيراميكا كليوباترا في مصر وجميع أنحاء العالم، والأهل الكرام والأحباب من أهلي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة واصدقائي من أهل الصعيد وكافة المحافظات المصرية وأحبائي من ربوع الجمهورية ، وأتوجه بجزيل الشكر لكل العاملين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد ولكل السادة المسئولين في محافظة الجيزة ولأبناء الدائرة الكرام.

وتابع أبو العينين: "شكر الله لكم السعي وعظّم لكم الأجر، ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم.. كنتم خيرَ ظهيرٍ لنا في مصابنا، وخير مُعين في الشدة والكرب، طببتُم نفوسنا، وواسيتُم قلوبنا، وشاطرتمونا الأحزان، واعنتمونا على الصبر والاحتساب والإيمان، لكم منا كل الدعوات الصادقة، والأمنيات الخالصة، بأن يحفظكم الله أنتم ومن تحبون، مخلصين وافين مؤمنين بالله وأن يحسن صنيعكم ويرزقكم عظيم الأجر والمنة".

واختتم داعيًا الله عز وجل: “اللهم ارحم فقيدنا، وتغمده بواسع رحمتك وجميل عفوك وغفرانك، اللهم اسكنه الظُلل وألبسه الحُلل، وأسبغ عليه من النعم، واسكنه فسيح جنانك”.

بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب

عزاء احمد أبو العينين شقيق النائب أبو العينين وكيل مجلس النواب