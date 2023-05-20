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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحديد المهمة .. روسيا تعلق على قرارات السبع الكبار في اليابان

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، على القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع في اليابان، وقال إن واشنطن استغلت الأزمة في أوكرانيا لإخضاع الدول الغربية بالكامل لإرادتها وتدعيم معسكرها.

وفي خطاب أثناء اجتماع الجمعية الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية، نوه لافروف إلى أن "القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "تم تحديد المهمة بصوت عالٍ وعلني وهي هزيمة روسيا في ساحة المعركة، ولكن لا تتوقف عند هذا الحد، بل بإزالتها كمنافس جيوسياسي".

وتابع: "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها"، وفقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأردف لافروف أنه "لا يرى أي احتمالات أو تنازلات من شأنها إبطاء الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب".

وأضاف الوزير أنه "قد تكون هناك فترات توقف، بالتأكيد، قد تكون هناك بعض فترات الراحة، لكن عصر الانتقال إلى التعددية القطبية ورفض الانصياع للهيمنة قد حان، وقد يكون حقبة تاريخية طويلة"، مشيرا إلى أن موسكو لديها حلفاء كثيرون في هذا العمل.

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