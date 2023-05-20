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تعليم

مشروعات متميزة لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية .. تعرف عليها

صدى البلد

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مشاريع طلاب الفرقة الثانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى مشاريعهم التطبيقية لبعض المقررات الدراسية، الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. 

وتضمنت المشروعات التطبيقية التى قام الطلاب بتنفيذها تحت إشراف الدكتورة داليا صلاح سيف بعض نماذج للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية منها:
1- A hinged elbow orthosis:
هو جهاز طبي يستخدم لتوفير الدعم لمفصل الرسغ مع التحكم في حركة مفصل الكوع ،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين يعانون من التهابات مفصلية وجار مفصلية حول مفصلي الكوع والرسغ وفي حالات الشلل النصفي وتمزق الاربطة والأوتار والشروخ العظمية.

2-An Ankle-Foot Orthosis (AFO):
هو نوع من أجهزة تقويم العظام التي تستخدم لدعم وتثبيت الكاحل والقدم، وعادة ما يتم وصفه للأفراد الذين يعانون من حالات مختلفة مثل سقوط القدم في حالات الشلل النصفي ، أو ضعف عضلات الكاحل ، أو عدم استقرار الكاحل ، مما يساعدهم على استعادة القدرة على الحركة وتحسين نوعية حياتهم.

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3-The Knee-Ankle-Foot Orthosis (KAFO):
هو جهاز تقويمي يوفر دعمًا شاملاً وثباتًا للركبة والكاحل والقدم ويساعد في الحفاظ على المحاذاة المناسبة ، وتحسين الإستقرار، وتسهيل أنشطة المشي وحمل الأثقال للأفراد الذين يعانون من شلل الاطفال او ضعف في الأطراف السفلية المختلفة.

4-A below knee prosthesis:
الطرف الاصطناعي تحت الركبة ، وهو طرف اصطناعي مصمم لإستبدال جزء من أسفل الساق تم بتره أسفل مفصل الركبة،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين خضعوا للبتر بسبب حالات مثل الصدمات أو أمراض الأوعية الدموية أو عيوب الأطراف الخلقية.

5-A below elbow prosthesis:
الطرف الإصطناعى تحت الكوع ، وهو طرف اصطناعي مصمم لإستبدال جزء من الذراع تم بتره أسفل مفصل الكوع،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين خضعوا للبتر بسبب حالات مثل الصدمة أو السرطان أو عيوب الأطراف الخلقية.

6-Wrist immobilization:
جهاز يعمل على تقييد الحركة في مفصل الرسغ لتوفير الدعم والاستقرار والحماية للرسغ أثناء عملية الشفاء من الإصابةبشروخ عظميه او التهابات في الأوتار وتمزق الأربطة.

مشاريع مشاريع طلاب الفرقة الثانية مشاريعهم التطبيقية جهاز طبي أجهزة تقويم العظام جهاز تقويمي يوفر دعم ا شاملا وثبات ا للركبة والكاحل الطرف الاصطناعي Jobs Education

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