البحرية الإسرائيلية تهاجم مراكب صيادين فلسطينيين في مياه غزة

هاجمت زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب صيادين فلسطينيين، في بحر مدينة غزة وخان يونس ورفح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وذكرت الوكالة أن "بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة".



وأضافت أن الزوارق الإسرائيلية "أجبرت مراكب الصيد على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.



وفي إطار متصل، أطلقت الزوارق الإسرائيلية الرصاص باتجاه مراكب الصيادين في مياه مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وهي على بعد قرابة خمسة أميال بحرية.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل شبه يومي الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة الصيد.