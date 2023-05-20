يصادف يوم 20 مايو الذكرى الرابعة لتنصيب فولوديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا.

وفي حديثه إلى وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية، انفتح نيكولاي أزاروف ، وهو سياسي مخضرم يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في السياسة الأوكرانية تحت حزامه ، على أصول زيلينسكي السياسية ، وفترة ولايته الكارثية في المنصب ، ومستقبله الذي لا يحسد عليه.

ويعرف نيكولاي أزاروف شيئًا أو شيئين عن الأعمال الداخلية لسياسة أوكرانيا.

وتم انتخابه لأول مرة للبرلمان في عام 1994 ، وسرعان ما أثبت السياسي قوته كمسؤول ، وأصبح مستشارًا لمجلس الوزراء في عام 1995 ، وتم تعيينه كرئيس لإدارة الضرائب في أوكرانيا بين عامي 1996 و 2002 ، حيث عمل كنائب للشؤون المالية ونائب رئيس الوزراء ( 2002-2005 و 2006-2007 على التوالي) وعمل كرئيس للوزراء من آذار (مارس) 2010 حتى (يناير) 2014.

وترأس أزاروف الفترة الأكثر نجاحًا للتوسع الاقتصادي في تاريخ أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على التوالي خلال كل من سنواته الأربع في منصبه ، ووصل إلى مستوى مرتفع بلغ 190.5 مليار دولار في عام 2013 (وهو رقم قياسي لم يتم تجاوزه ، حتى في بالشروط الاسمية ، حتى عام 2021).

وركزت استراتيجية حكومته التكنوقراطية على محاولة توسيع التعاون الاقتصادي مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي ، بينما تسعى جاهدة لتوسيع استخدام أوكرانيا لقاعدة الطاقة المحلية.

وأصبح أزاروف الضحية الأولى لكل من الثورات الملونة في أوكرانيا - فقد وظيفته كنائب لرئيس الوزراء في أوائل عام 2005 بعد انتخابات رئاسية مشحونة للغاية بين رئيس الوزراء آنذاك فيكتور يانوكوفيتش والمرشح المدعوم من الغرب فيكتور يوشينكو ، واستقالته من رئاسة الوزراء في يناير 2014 ، بينما هزت احتجاجات الميدان الأوروبي كييف.

وكانت استقالة أزاروف تهدف إلى تخفيف التوترات بين يانوكوفيتش والمتظاهرين ، لكنها جاءت بنتائج عكسية ، حيث اشتمت القوى السياسية الموالية للغرب رائحة الدم ، وأطاحت يانوكوفيتش في انقلاب عنيف في فبراير ، بعد عدة أسابيع من رحيل رئيس وزرائه.

ويعرف أزاروف الرئيس الحالي لأوكرانيا جيدًا بما فيه الكفاية ، حيث شغل مناصب عليا في الحكومة بينما كان زيلينسكي يعمل كممثل كوميدي تلفزيوني.

وفي حديثه إلى سبوتنيك بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيب زيلينسكي كرئيس، أشار أزاروف إلى أنه في عصره، لم يكن يتخيل أن الممثل الكوميدي والممثل يمكن أن يصبح يومًا ما رئيسًا.

وأضاف: "بالطبع لا ، مثل هذه الفكرة لا يمكن أن تخطر ببالي ، لأنني رأيته في جميع أنواع الأحداث ، والحفلات. كان من الصعب أن نتخيل أن فنانًا يمكن أن يصبح فجأة رئيسًا".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه ، عندما كان زيلينسكي ، الذي كان غير معروف سياسيًا تمامًا بالنسبة لي ، والمحتال النادر والوغاد بترو بوروشينكو، الذي أعرفه جيدًا ، يتنافسان ضد بعضهما البعض في الانتخابات في عام 2019 واعتقدت بسذاجة أنه سيكون من الأفضل السماح لممثل كوميدي أن يكون رئيسًا من الانتهازي المخضرم والمحتال بوروشنكو".