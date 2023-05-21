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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركنة توك توك.. حبس شخصين تعديا على سائق بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على سائق توك توك بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" ونتج عن ذلك إصابته بجروح نافذة بالجسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال وسؤاله إتهم شخصين مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة "التوك توك" خاصته أمام محل المتهمين وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

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