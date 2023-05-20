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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو مصطفى : حقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي | فيديو

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

علق المطرب والملحن عمرو مصطفى، على طرحه أغنية جديدة لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، قائلا: "في ثورة حصله عن الذكاء الاصطناعي في العالم كله وأي انسان يا إما هياخد الثورة الموسيقية ويطلع بيها ويطورها ويكبر بيها يا إما يقعد يلعب بيها".

وأوضح عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج موسيقى بطريقة ايجابية وليست سلبية، مضيفا: "عندنا الان تكنولوجيا جديدة تخلينا نطور ده ونقول في ملحنين موجودين.. الخريطة كلها تتغير وقواعد اللعبة تتغير".

ورد عمرو مصطفى، على تصريحات المنتج محسن جابر وانتقاده فكرة أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي والحديث عن حقوق ملكية فكرية، قائلا: "حقوق ملكية ايه ومقاضاة ايه اللي بيتكلم عليها.. أنا بعمل أغنية جديدة من الألف للياء وصوت أم كلثوم ملك الآلة وأنا موضح أن ده صوت الذكاء الاصطناعي وليس أم كلثوم نفسها".

وتابع: "الكلمات بتاعة الاغنية كلامي واللحن لحني والانتاج الموسيقي والصوت الموسيقي خارج من برنامج متاح للجميع، وحقوق أغنية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي ملكي، وصوت أم كلثوم في الأغنية الجديدة ملك الذكاء الاصطناعي والبرنامج متاح لأي شخص يستخدمه".

الإعلامي خيرى رمضان الذكاء الاصطناعي المطرب والملحن عمرو مصطفى القاهرة والناس بالذكاء الاصطناعي المنتج محسن جابر

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