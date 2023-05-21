1.5 كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " حال إستقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .