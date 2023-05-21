1.5 كيلو حشيش.. حبس تاجري مخدرات بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " حال إستقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .