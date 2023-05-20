المعلق العُماني خليل البلوشي بعد تأهل الأهلي: كبير أفريقيا عينه لا تغيب عن اللقب

احتفل المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي.

وكتب المعلق العماني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "كبير افريقيا.. عينه لا تغيب عن اللقب فالأسد يحب عرينه وعرينُ الأهلي البطولة، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الكبيرة وهاردلك لنادي الترجي التونسي "

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، علمًا بأن الأحمر كان قد فاز بثلاثة اهداف نظيفة في لقاء الذهاب.