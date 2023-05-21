إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع في حادث تصادم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص من بينهم رضيع، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع عربة كارو، في منطقة كوبرى جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

تلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وعربة كارو أعلى كوبرى جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.



وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين إن المصابين هم كل من مها فتوح أحمد تبلغ من العمر 31 عامًا مصابة بخلع بالكتف اليسرى، وخالد فضالي صالح 55 عامًا مصابًا باشتباه كسر في علي القدم اليسرى، وشروق عماد حمدي 11 عامًا مصابة باشتباه كسر في الذراع اليسرى، ومصطفى خالد فضالي يبلغ من العمر 6 أشهر.