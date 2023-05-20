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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة إنقاذ حصان ضال تركه صاحبه جائع ومصابا بالشلل في الإسماعيلية

الحصان وسط القمامة
الحصان وسط القمامة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لـ حصان يبدو عليه أعراض مرضية وملقى وسط القمامة بعزبة أبو آدم بمحافظة الإسماعيلية، وسط حالة من الغضب من قبل الأهالي الذين تساءلوا عن سبب قيام صاحبه بتركه بعد خدمته لسنوات، في حالة يرثي لها، فما حقيقية الأمر؟.

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يقول عبد الله أبو جبل، أنه رأي الحصان ملقي وسط القمامة بعزبة ابو ادم، صباح اليوم، وقام بنشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقي عشرات الاتصالات الهاتفية لإنقاذ الحصان.

من جانبه تدخل رجل اعمال يدعي ميخائيل اسكندر، لإنقاذ الحصان المريض وأرسل له فريق طبي قام بنقله الي مزرعته الخاصة بقرية سرابيوم من أجل تقديم أوجه الرعاية الطبية له.

 

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