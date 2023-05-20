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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة علي حريق بمطعم بيتزا في الإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم السبت، في محل لمطعم للبيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة.

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وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في مطعم بيتزا بالقرب من إشارة إبراهيم سلامة  بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنوا من اخماد الحريق قبل امتداد للمباني المجاورة.

فيما كشفت مصادر أمنية، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأروح أو أي إصابات، فيما جاري حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وبدأ رجال المباحث  التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهه جنائية في اندلاع الحريق من عدمه.

أجهزة الأمنية الأجهزة الامنية التحقيق في الواقعة الخسائر المادية الإسماعيلية

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