الإسماعيلية .. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم علي طريق القاهرة الصحراوي

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي امام منطقة الإستثمار دائرة مركز ابوصوير.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي امام منطقة الإستثمار دائرة مركز ابوصوير.

انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب مدير إسعاف الإسماعيلية وتم نقل جميع المصابين لقسم الإستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبيه.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.