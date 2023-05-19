الإسماعيلية.. افتتاح أعمال الإحلال والتوسعات بمسجدين بسرابيوم والقصاصين

افتتح، اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من شيوخ الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مسجد أبوهيبة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بعد أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية وبتكلفة بلغت 600 ألف جنيه.

ووجَّه السكرتير العام المساعد الشكر لكل من شارك وساهم في بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى الدور البارز للمشاركة المجتمعية في استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

أُقيم مسجد أبوهيبة على مساحة ٤٢٠٠ م ويعتبر واحدًا من أقدم المساجد التي تم تشيدها في ضواحي محافظة الإسماعيلية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام ١٩١٨، ويتميز المسجد بأن له أكبر مأذنة على مستوى مساجد قرية سرابيوم.

وفي نفس التوقيت وبحضور مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، تم افتتاح مسجد النور المحمدي بمنطقة النمارطة قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتكلفة ٢ مليون جنيه مصري، وأُقيم المسجد على مساحة ٢٥٠ م.

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن افتتاح ١٢ مسجدًا اليوم الجمعة الموافق ١٩ من مايو الجاري، منها ٩ مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و٣ مساجد صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من ١ يوليو ٢٠٢٢م حتى تاريخه ١١٣٥ مسجدًا منها ٩١٥ مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و٢٢٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا على مستوى الجمهورية.

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