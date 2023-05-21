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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم صلاح: نهائي أفريقيا صعب ومباراة القاهرة تُحدد إمكانية تتويج الأهلي

صدى البلد

أكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمامه مباراة صعبة أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم صلاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين فى ستاد القاهرة وهى التى ستحدد من الفائز بالبطولة هذا الموسم.

وأضاف:" مباراة الذهاب ستكون صعبة ولكن النادي الأهلي يحتاج إلى أن يحضر الجماهير بشكل كامل، بجانب الضغط على فريق الوداد البيضاوي المغربي خلال الشوط الأول من زمن المباراة.

وتابع:" حال تعادل الأهلي أو الفوز بهدف فى ستاد القاهرة سيكون الأمر صعبا، لذلك لابد من الفوز بفارق هدفين.

الزمالك الأهلى الوداد ستاد القاهرة

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