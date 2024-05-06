اللواء محمد قشقوش: الرهائن نقطة قوة كبيرة مع حماس ولابد من استغلالها.. فيديو

قال اللواء الدكتور محمد قشقوش ، المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية ، إن الهدف الأساسي في عمليات المفاوضات هو آيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ، ولا نريد أن تؤثر صغائر الأمور على ذلك .

وأشار " قشقوش " ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن قصف حماس لمعبر كرم ابو سالم غير مفهوم وغير منضبط مع الهدف من المفاوضات.

وتابع " قشقوش " ، أن الرهائن نقطة قوة كبيرة مع حماس ولابد ان تستغلها لنقطة التعادل ، دون الدخول لمنطقة حرب تسبب خسارة الرهائن او قتل المزيد الفلسطينين.