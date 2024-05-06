باحث: قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار يقرب من حدوث الهدنة الإنسانية

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ موافقة حركة حماس على وقف إطلاق النار تطور لافت ومهم، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الإعلان ترتبط بمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، وعلى رأسها تنامي وطأة الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وحتى اليوم.



وأضاف "فوزي"، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يرتبط هذا الإعلان بسياق عام كان يشهد منذ الصباح الباكر تحركات إسرائيلية متعددة الأنماط تمهيدا لتنفيذ عملية رفح العسكرية، وهي التحركات التي كانت تنذر بالعديد من التداعيات الكارثية، وليست السلبية فقط على قطاع غزة".



وتابع: "إعلان حماس جعلنا أقرب من سيناريو الهدنة الإنسانية الجديدة لمدة أسابيع على الأقل، يمكن من خلالها استئناف المباحثات التي قد تفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار".