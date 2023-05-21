تشبه الفراشة.. هنادي مهنا تخطف الأضواء عبر إنستجرام

شاركت الفناة هنادي مهني متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هنادي في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان برتقالي ناري يشبة الفراشة، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمالها.

وتتميز هنادي مهنا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد هنادي مهنا على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.