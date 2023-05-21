نشرة المرأة| معلومات عن مرض فتاة فيصل بعد وفاتها.. تحذير من النوم في هذا التوقيت والتدخين يسبب العمى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

فجر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مفاجأة عن أوقات معينة في اليوم، لا يجب النوم فيها، وحذر أن هذه الأوقات يمكن أن تسبب حدوث أزمات في الجسم وتعرضك، لحدوث جلطة، ونصح بعدم تجاهل تلك النصيحة منعًا للتعرض لتلك الأزمة.

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة لقاء، المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل.

التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة أبرزها تلف الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى عدم رؤية الألوان، كما أنه يتسبب في "الضمور البقعي" الذي قد تكون نهايته فقدان البصر نهائيا.

إصيب رجل صيني بسكتة دماغية نادرة وذلك بعد تعرضة للدغة الدبابير عدة مرات، وكشف المسعفون إلى أن الرجل يبلغ من العمر 60 عامًا وأنه يعتبر محظوظًا للبقاء على قيد الحياة وذلك بعد تعرضه "لنزيف تحت العنكبوتية"، وهو يعتبر نوع من السكتة الدماغية مع أحد أعلى معدلات الوفيات.