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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| معلومات عن مرض فتاة فيصل بعد وفاتها.. تحذير من النوم في هذا التوقيت والتدخين يسبب العمى

فتاة فيصل
فتاة فيصل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تحذير من النوم في هذا التوقيت .. تفاصيل

فجر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مفاجأة عن أوقات معينة في اليوم، لا يجب النوم فيها، وحذر أن هذه الأوقات يمكن أن تسبب حدوث أزمات في الجسم وتعرضك، لحدوث جلطة، ونصح بعدم تجاهل تلك النصيحة منعًا للتعرض لتلك الأزمة.

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة لقاء، المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل.

يؤدي لفقدان البصر.. التدخين يزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر

التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة أبرزها تلف الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى عدم رؤية الألوان، كما أنه يتسبب في "الضمور البقعي" الذي قد تكون نهايته فقدان البصر نهائيا.

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

إصيب رجل صيني بسكتة دماغية نادرة وذلك بعد تعرضة للدغة الدبابير عدة مرات، وكشف المسعفون إلى أن الرجل يبلغ من العمر 60 عامًا وأنه يعتبر محظوظًا للبقاء على قيد الحياة وذلك بعد تعرضه "لنزيف تحت العنكبوتية"، وهو يعتبر نوع من السكتة الدماغية مع أحد أعلى معدلات الوفيات.

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