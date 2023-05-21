يؤدي لفقدان البصر.. التدخين يزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر

التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة أبرزها تلف الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى عدم رؤية الألوان، كما أنه يتسبب في "الضمور البقعي" الذي قد تكون نهايته فقدان البصر نهائيا.

التدخين يزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر

وفقا للأطباء، أظهرت العديد من الدراسات أن التدخين يزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين، والزرق، واعتلال الشبكية السكري، ومتلازمة العين الجافة.

الإقلاع عن التدخين يعد الطريق الوحيد للحد من خطر الإصابة بالتنكس البقعى

الإقلاع عن التدخين يعد الطريق الوحيد للحد من خطر الإصابة بالتنكس البقعى



وأوضح الباحثون أن الإقلاع عن التدخين يعد الطريق الوحيد للحد من خطر الإصابة بالتنكس البقعى (AMD)، في الوقت الذي يعد المدخنون الأكثر عرضة بمعدل أربع مرات لإصابات العيون.

التدخين يتلف الأوعية الدموية في العين

جدير بالذكر أن التدخين يتلف الأوعية الدموية في العين، ما قد يسبب تلفا في رؤية الألوان، كما أنه يتسبب في "الضمور البقعي" الذي قد يكون نهايته فقدان البصر نهائيا.

رأى الدكتور عمر أحمد برادة استشارى العيون

رأى الدكتور عمر أحمد برادة استشارى العيون

فى هذا الإطار، قال الدكتور عمر أحمد برادة، استشارى العيون، إن التدخين يؤثر على العين بشكل سلبي ويسبب مشاكل عدة، ويتسبب في جفاف العين، حيث لا يكون بها كمية كافية من الدموع وبالتالي تكون أكثر عرضة للخدش والإصابة بالالتهابات واحمرارها، كما يؤثر التدخين على عدسة العين فيجعلها تفقد شفافيتها، وهو ما يؤدي إلى ما يسمى "إعتام عدسة العين" الذي يجعل الرؤية ضبابية غير واضحة، كما يرى المريض الألوان باهتة، ولا يمكن علاج تلك المشكلة إلا عن طريق الجراحة.

وأوضح أن التعرض لدخان السجائر بكثرة يتسبب في الإصابة بـ"الضمور البقعي المرتبط بالعمر"، ويعنى أن جزءا من الشبكية تلف، وبالتالي يخسر المصاب القدرة على الرؤية الواضحة ويكون غير قادر على رؤية التفاصيل، وقد تساعد الجراحة فقط المريض الذى تسوء حالته في علاج تلك الحالة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد علاج، وتشير الدراسات إلى أن المدخنين أو المقلعين عن التدخين هم الأكثر عرضة للإصابة بذلك المرض غير سواهم.

وأضاف أن المدخنون في بعض الأحيان يتعرضون للإصابة بما يسمى "اعتلال الشبكة السكري"، ويعني تلف الأوعية الدموية في العين، ويسبب ضبابية في الرؤية ويمكن علاجه بتناول الأدوية أو الجراحة.

ونوه بأن العصب البصري يتأثر بالتدخين، فيصاب المدخنون بمشاكل العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ، وزيادة تلك المشاكل قد تصيب صاحبها بالعمى التام، أو الإصابة بمرض "الجلوكوما" الذي يؤثر على العصب البصري.

وتابع: "كما يصيب التدخين قزحية العين المسئولة عن دخول الضوء للشبكية، بأضرار كثيرة منها، منها احمرارها والتسبب بالتهابات بها، وهو ما يؤدي إلى الاحساس بألم في العين وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح، ومن المحتمل أن تصل أضراره للغدة الدرقية بالجسم، وهو ما يؤدى إلى الإصابة بمرض "جريفز"، الذي يتسبب في انتفاخات شديدة للعين وتدهور الحالة الصحية والعمى في بعض الأحيان".

من هم المهددون بالإصابة بقرحة القرنية

تحتوي العين على أجزاء مختلفة تعمل معا لتمكين الإنسان من رؤية الأشياء بشكل صحيح ومن بينها القرنية ذلك الجزء الخارجي من العين الذي نراه واضحا أمامنا وهى تساعد في حماية العين من الجزيئات الضارة وتلعب دورًا مهما في تركيز الرؤية.



للأسف القرنية تصاب ببعض المشكلات والعيوب والمشاكل منها قرحة القرنية التى تؤثر على النظر وتجعله أقل قوة ومن أبرز أعراضها هى تكون البقعة البيضاء على القرنية .



وهناك مجموعة من الأشخاص المعرضين لخطر مرض قرحة القرنية أكثر من غيرهم ، وهم:

- من يرتدون العدسات اللاصقة

- من تعرضوا لفيروس الهربس البسيط (HSV)

- من يعانون من إصابة في عيونهم

- أصحاب العيون الجافة



ويجب على هؤلاء الأشخاص الاهتمام بصحة القرنية والعين وإجراء الفحوصات اللازمة بشكل دورى لمتابعة حالة العين كما يجب الابتعاد عن العادات الخاطئة التى تساعد فى تدهور صحة القرنية مثل ارتداء العدسات اللاصقة.