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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فرق كبير فى السعر.. طريقة تحضير بديل الجبنة الشيدر

طريقة تحضير بديل
طريقة تحضير بديل الجبنة الشيدر

طريقة تحضير بديل الجبنة الشيدر،تحتوى الجبن على قدر عالى من البروتين والكالسيوم ولكن تختلف نسبة البروتين من نوع لآخر، وتأتى الجبنة الشيدر فى مقدمة الأنواع الغنية بالبروتين والكالسيوم لذا نجد أن سعرها مرتفع أكثر من بعض الأنواع الأخرى مما يجعل كثيرون يبتعدون عن شرائها  .

وتتمتع الجبنة الشيدر بمذاق فريد ونكهة خاصة عند اضافتها لبعض الأطباق الشهية مثل الفطائر والمكرونات والبيتزا، ونقدم لكم طريقة عمل الجبنة الشيدر فى المنزل بخطوات  للشيف عمر.

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المقادير لعمل الجبنة الشيدر

1 كوب نشا
1 كوب حليب بودرة
3 - بيضات
1 كوب ماء مثلّج
1 كوب زيت ذرة
1كوب حليب
1 ملعقة قهوة ملح

طريقة عمل الجبنة الشيدر

1 - تحضير الخليط: نضع كأس الماء المثلّج في الخلاطّ ونسكب فوقه كمية الزيت ثمّ نخلطهم جيّدا
2 - نضيف البيض والملح للخلاّط دون التوقّف عن مزج المكوّنات
3 - نضيف كمية الحليب البودرة و الحليب البقري والنشا ثمّ نواصل ضرب المكونات بالخلاط إلى أن تصبح متجانسة
4 - نسكب الخليط في وعاء ونغطّيه بورق الألمنيوم
5 - تحضير جبن الشيدر: نسكب ماء ساخن في طبق معدّ للفرن أكبر حجم من الوعاء بقليل
6 - نضع الوعاء في الطبق ونتركه في الفرن ما لا يقلّ عن ساعة وتحت درجة حرارة متوسّطة
7 - نخرج الطبق من الفرن ونفرغ الجبن في علبة محكمة الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة لاستعمالها عند الحاجة

نصيحة الشاف

للتثبّت من استواء الجبن يكفي إدخال خلة الأسنان في الوعاء وإخراجها

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