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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأتوبيس مستنيك في ألبانيا.. نانسي ورنا أدارتا عصابة الهجرة لأوروبا بـ20 ألف جنيه|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة، فتاتين «نانسي ورنا» تبلغان من العمر 34 عاما و36 عاما إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بإدارة أكبر عصابة هجرة غير شرعية إلى دول أوروبا. 

وشهد لواء شرطة ومدير قطاع الهجرة غير الشرعية بقطاع الجريمة المنظمة  بأنه تمكن من ضبط المتهمة الاولى وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلي ضلوع المتهمتين وآخرين مجهولين في استقطاب وتسهيل هجرة المهاجرين عبر ميناء القاهرة الجوي الي دولة ألبانيا. 

 وأضاف أن تحرياته توصلت الي قيام المتهمتين وآخرين مجهولين -لم تتوصل تحرياته إلي تحديدهم - بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب راغبي السفر الي الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية عن طريق السفر الي دولة البانيا بداعي السياحة واستغلال قيام سلطات دولة ألبانيا بعدم طلب تأشيرة دخول وسماحها بدخول المصريين بدون تأشيرة لها وتسهيل حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق الي دولة البانيا تحت غطاء السياحة وتهريبهم منها الي الدول الأوروبية المرغوبة بمعرفة مهربين يتقابلون معه في الحافلات التي سوف تنقلهم من مطار البانيا الي
فنادق اقامتهم وذلك بمقابل مبالغ مالي تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه حتي خمسين ألفًا للمهاجر الواحد. 

 كما أضافت تحرياته إلى قيام المتهمة  بالاحتيال علي راغبي الهجرة وإقناعهم بضرورة استخراج شهادة PCR قبل السفر وهو الأمر الذي لا تطلبه دولة ألبانيا وتقوم بالاشتراك مع آخرين مجهولين لدينا بتزوير تلك الشهادات كلياً ونسبها زوراً الي إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة , و أضاف ان المتهمة الثانية علي علم بما ترتكبه الاولي من أفعال و تسهيل هجرة المهاجرين وانها مضت في انهاء بعض إجراءات هجرتهم وأخذ توقيع المهاجرين على إقرارات مفادها إخلاء مسئولية الشركة في حال عدم سفر أي منهم وعودتهم من مطار القاهرة الجوي

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمتين هربتا وآخرون مجهولون- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة – بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، وعدد كبير من المهاجرين بأن دبرا انتقالهم من مصر إلى اليونان مرورا بدولة ألبانيا.
 

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